Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın ardından ambulans ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kayseri Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında; plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yoldan çıkarak karşı şeritten gelen toplu taşıma aracı ile çarpıştı. Kazanın ardından otomobil ters dönerken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı. Kazaya karışan araçlarda kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa