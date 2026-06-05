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Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu: 3 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, bir tesisin bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tofaş marka otomobil, bir tesisin bahçesine uçtu.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, M.A.H. idaresindeki 38 AGE 038 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir tesisin çitlerini aşarak bahçeye uçtu. Kazada otomobil tanınmayacak hale gelirken, sürücü ile araçta bulunan T.N.Ö. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılırken, hurdaya dönen araç çekiciyle bulunduğu yerden götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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