Haberler

Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın

Kayseri'de tekstil fabrikasında yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı; yaralanma olmazken maddi hasar meydana geldi, soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde üzerinde faaliyet gösteren Çetinkaya Mensucat isimli tekstil fabrikasının depo kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesi ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin çalışması ile yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çakıldı

Piyasaların beklediği veri açıklandı, altın çok sert çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul saldırısı davasında avukattan çarpıcı sözler: Bu kadın ceza yatamıyor, 12-13 kilo verdi

Okul saldırganının annesi için tepki çeken talep: Ceza yatamıyor
5 yaşındaki kız çocuğunu tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı

Bir saniyeden kısa zamanı vardı! Kız çocuğunu böyle kurtardı
Melih Gökçek ifade vermek için adliyeye geldi

Melih Gökçek ifade vermek için adliyede! İşte ilk görüntüler
Pimi çekip bombayı patlatamadılar! Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı

Galatasaray'da 2. Osimhen fırsatı son anda kaçtı
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları

Onlarca avukat gözaltında! İşte baskın düzenlenen ünlü hukuk büroları
Miçotakis'ten Türkiye'ye olay gönderme: Ankara bizimle iyi geçinmeli

İsrail'den silah alınca Türkiye'ye parmak salladı
Henüz temas kurulmamış kabile, havadan böyle görüntülendi

Henüz hiçbir şeyden haberleri yok! İlk kez görüntülendiler