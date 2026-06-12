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Eski kayınvalidesini ve baldızını bıçakla yaraladı

Eski kayınvalidesini ve baldızını bıçakla yaraladı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eski kayınvalidesi ve baldızını bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir şahıs tartıştığı eski kayınvalidesini ve baldızını bıçakla yaraladı. Eekipler, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Gökçay Sokak'taki meydana gelen olayda, M.S. ile eski kayınvalidesi Ö.Y. ve baldızı Z.Y. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine M.S. yanında bulunan bıçakla Ö.Y. ve Z.Y.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından iki yaralıyı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olaydan sonra kaçan şüpheli M.S'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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