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Kayseri’de tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti

Kayseri’de tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tabancayla kafasına ateş eden şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi 4046. Sokak'ta bulunan 9 katlı binada ikamet eden M.A., (33) tabancayla kafasına ateş ederek intihara kalkıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede M.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. M.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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