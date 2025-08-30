Kayseri'de Su İçen Genç Tabancayla Yaralandı

Kayseri'de Su İçen Genç Tabancayla Yaralandı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde su içmek için girdiği işyerinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan 24 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, su içmek için girdiği işyerinde tabancayla vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçede bulunan Yeni Sanayi 6127 sokak üzerindeki bir işyerinde meydana geldi. İddiaya göre komşu işyerine damacanadan su içmek için gelen M.E.Ş. (24) ile işyerinde bulunan T.T. (53) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce T.T., yanında bulunan tabanca ile M.E.Ş.'ye ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan M.E.Ş.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaçan şüpheli T.T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

