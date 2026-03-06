Haberler

Yarış yapan Tofaşlara 176 bin TL para cezası


Kayseri'nin Felahiye ilçesinde Tofaş araçlarla yarış yapan ve bu anları sosyal medyada paylaşan iki kişiye 176 bin TL trafik cezası kesildi. Yarış yapan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İsabey Mahallesi'nde M.E.S. (26) ile İ.T. (18) Tofaş marka araçlarıyla yarış yaptı. Şahısların bu anları sosyal medyada paylaşmaları üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, şahıslara trafiğin ilgili maddelerinden 176 bin TL idari para cezası uygulanırken, otomobiller ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. M.E.S. ve İ.T. hakkında gerekli adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

