Kayseri'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı: Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklanarak ağır yaralanan yabancı uyruklu A.H., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sokak ortasında bıçaklanarak ağır yaralanan yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Fark Sokak'ta meydana gelen olayda; A.H. adlı yabancı uyruklu şahıs, vatandaşlar tarafından sokak ortasında bıçakla ağır yaralanmış halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri A.H.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri bulmak için arama çalışması başlatırken, ağır yaralı olan A.H., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - KAYSERİ

