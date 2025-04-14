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Kayseri'de Soğuk Hava Kazalara Neden Oldu: Minibüs Devrildi, Otomobil Refüje Çıktı

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Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle minibüs devrildi ve bir otomobil refüje çıktı. O anlar, vatandaşlar tarafından kaydedildi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Yollar buz pistine döndü, minibüs devrildi, otomobil refüje çıktı: Peş peşe gelen kazalar kamerada

KAYSERİ - Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kazalara neden oldu. Aynı yol üzerinde minibüsün devrilmesi ve otomobilin refüje çarpması, saniye saniye kaydedildi.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde kontrolünü kaybeden minibüs devrildi, peşinden gelen otomobil ise orta refüje çıktı. Kaza anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, meydana gelen kazalarda 2 kişi yaralandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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