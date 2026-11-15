Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgeden yaralı dağcıyı UMKE kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgeden yaralı dağcıyı UMKE kurtardı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgeden yaralı dağcıyı UMKE kurtardı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Aladağlar'da 6 kişilik grupla tırmanan amatör dağcı, kayalıklardan düşerek yaralandı. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgeye yaya ulaşan UMKE'nin sedyeyle çıkardığı dağcı, ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; tedavisi sürüyor.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 6 kişilik grupla Aladağlar'da tırmanış yapan amatör dağcı kayalıklardan düştü. Sis nedeniyle helikopterin inemediği bölgedeki şahıs, UMKE ekipleri tarafından yaya olarak ulaşılarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesindeki Aladağlar Milli Parkı içerisinde yer alan Hacer Ormanları'nda 6 kişilik grup tırmanış yaptığı sırada A.K. dengesini kaybederek, kayalıklardan düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.K.'nin düştüğü bölgeye sis nedeniyle helikopter inemezken, UMKE ekipleri yaralı şahsın bulunduğu bölgeye yaya olarak ulaştı. A.K., ekiplerin ilk müdahalenin ardından uzun süren çalışmalar sonucu sedyeyle bölgeden çıkartıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen A.K., ilk kontrollerin ardından ambulansla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandığı belirlenen A.K.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'den transfer dönemine damga vuracak hamle11

Fenerbahçe'den dünyaca ünlü yıldıza kanca
Annesinin acısına dayanamadı! 15 gün sonra mezarı başında can verdi

Annesinin acısına dayanamadı! Kahreden son mezarı başında geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı

Bir küp dolusu altın buldular! Sonrasında başlarına gelmeyen kalmadı
İran, ABD radarına düzenlediği 6 İHA'lı saldırının görüntülerini yayımladı

Askeri üssü İHA'larla yangın yerine çevirdiler
Kuruçeşme saldırısı soruşturmasında ikinci cinayet! Halıya sarılı ceset bodrum kattaki dairede bulundu

İfadeler ikinci cinayeti ortaya çıkardı! Ceset halıya sarılıydı
Emeklilik hesabı yapanlar dikkat! 1 Ocak'ta her şey değişecek

Emeklilikte tüm hesaplar değişiyor! Geç kalan yandı
Galatasaray'da iki yıldızdan biri sevindirdi, diğeri üzdü

Ve korkulan oldu! Galatasaray'da bir iyi, bir kötü haber

Eşine ve 3 çocuğuna kabusu yaşattı! Özel harekat devreye girdi

Anne ile 3 çocuğu gece boyu kabusu yaşadı! Bir baba bunu nasıl yapar
487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın

İçişleri Bakanı uyardı! Bu mesajı okuyanlar e-Devlet'e akın edecek