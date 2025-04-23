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Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı. Olayın büyümesi üzerine M.K. adlı şahıs iki kişiyi vurdu, mahalle bekçisi ise saldırganı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Kayseri'de silahlı kavga: 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada silahla kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Silahlı saldırganı mahalle bekçisi vurarak etkisiz hale getirirken, yaralı 3 kişi tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Pusula sokak üzerinde iki grup arasında iddiaya göre alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerineM.K., yanındaki silah ile İ.D. ve A.E.'yi vurdu. Bu sırada olay yerine gelen mahalle bekçisi de M.K.'yı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İ.D. ile A.E. Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılırken, M.K. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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