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Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde hareket halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı, ancak otomobilde büyük hasar meydana geldi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde seyir halindeki 38 EK 682 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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