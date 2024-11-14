Kayseri'de Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Kayseri'nin Talas ilçesinde hareket halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde seyir halindeki 38 EK 682 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, otomobilde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ