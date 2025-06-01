Kayseri'de Sağanak Yağış Nedeniyle Heyelan: Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelana yol açarak yolda mahsur kalan araçların kurtarılmasına neden oldu. AFAD ve diğer ekipler, ulaşımı sağlamak için çalışmalara başladı.
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın neden olduğu heyelanda yolda mahsur kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.
Öğle saatlerinden itibaren ilçede etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle su birikintileri meydana gelirken, Kapuzbaşı Şelaleleri yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye hareket eden AFAD ve diğer arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalarda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar kurtarıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa