Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemi mezar steli ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'Anadolu Mirası' operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda A.B.'nin ikametinde yapılan aramalarda 1 adet milattan sonra 2-3. yüzyıla ait Roma dönemi mezar steli ve 2 adet de ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, olayla ilgili de işlem başlatıldı. - KAYSERİ