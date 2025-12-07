Uygulama yapan polise çarpıp, kaçan şahıs tutuklandı

Haberler

Kayseri'de, 'dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayda alkollü olduğu tespit edilen E.S.T., 68 bin 466 TL idari para cezası ile karşılaştı.

Kayseri'de asayiş uygulaması yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak, polis memuruna çarpıp, kaçan şahıs 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.'ya çarparak kaçtı. Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1.73 promil alkollü olduğu belirlenmişti

Öte yandan, 'dur' ihtarına uymayarak, kaçarken polise çarpan E.S.T.'nin 1.73 promil alkollü olduğu öğrenilirken, şahıs hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli işlem başlatılmıştı. E.S.T.'ye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 68 bin 466 TL idari para cezası yazılırken, araç trafikten men edilmişti.

'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı

Ayrıca sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen E.S.T. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. E.S.T. işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
