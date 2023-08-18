Kayseri'de polis memuruna silahlı saldırı: Tutuklu şüpheli ifade verdi

KAYSERİ'de, husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basıp, pompalı tüfekle polis memuru Murat Akpınar'ın yaralanmasına neden olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden, tutuklanan Adnan Tosun'un ifadesine DHA ulaştı. Tosun, "Polise silah sıkmadım. Kimin vurulduğunu görmedim" dedi.

Olay, 13 Ağustos'ta saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin olduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında para meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. İddiaya göre, pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun'un, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp, kaçtığı ileri sürüldü. İhbarla, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği iddia edilen C.T. ve H.T. de gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis memuru Murat Akpınar ile Mustafa Coşkun'un hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

'SİLAH ATEŞ ALDI'

Olaydaki 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Adnan Tosun çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Muhammet Tosun, H.T ve C.T. ise salıverildi. Pompalı tüfekle polis memuru Murat Akpınar'ın vurularak yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden tek tutuklanan olan Adnan Tosun'un ifadesine DHA ulaştı. Tosun, polis memurunun vurulduğunu görmediğini iddia ederek, "Polise silah sıkmadım. Arkamdan saldırdılar. O sırada yere düştüm. Yere düşerken silah ateş aldı. Kimin vurulduğunu görmedim" dedi.