Kayseri'de Polis Ekiplerine Mukavemet Eden Şahıs Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir ihbara giden polis ekiplerine mukavemet eden bir kişi gözaltına alındı. Olayda sivil polis aracına zarar verildiği bildirildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ihbara giden polis ekibine mukavemet ederek ekip otosuna zarar veren bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Boztepe Mahallesi Altan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, polis ekipleri bir ihbarı değerlendirmek için adrese gitti. Ekipler adrese ulaştığında ikamette bulunan bir şahıs, polislere mukavemet ederek sivil polis aracına da zarar verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mukavemet göstererek araca zarar veren şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa