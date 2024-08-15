Kayseri'de PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne Üye 1 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda KK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerine katıldığı tespit edilen A.F. (47) yakalanarak gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ