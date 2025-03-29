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Kayseri'de Park Halindeki Öğrenci Servisi Yangınında Maddi Hasar

Kayseri'de Park Halindeki Öğrenci Servisi Yangınında Maddi Hasar
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Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeyken çıkan yangında bir öğrenci servisinde geniş çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde park halindeyken yanan öğrenci servisinde geniş çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Reşadiye Mahallesi'nde meydana gelen olayda park halindeki öğrenci servisinin motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri de geniş çapta maddi hasarın oluştuğu serviste inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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