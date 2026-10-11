Kayseri'de pancar yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı ve yola pancar saçıldı

Kayseri'de virajı alamayan pancar yüklü tır devrilirken sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuzey Çevre Yolu'nda seyir halindeki 38 AFH 651 plakalı pancar yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Tırın devrilmesi sonucu pancarlar yola saçılırken, ulaşım bir süre durma noktasına geldi. Yapılan inceleme ve temizlik çalışması sonrasında yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı