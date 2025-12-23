Haberler

Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Kayseri'de oyun salonunda cinayet Haber Videosunu İzle
Kayseri'de oyun salonunda cinayet
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda çıkan bıçaklı kavgada, ağır yaralanan 19 yaşındaki Hasan Hüseyin K. hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili olarak C.A.A. isimli şüpheli yakalandı.

  • Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda Hasan Hüseyin K. (19) bıçaklanarak öldü.
  • Olayda şüpheli C.A.A. (23) polis tarafından yakalandı.
  • Yaralı Hasan Hüseyin K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı.

OLAY SONRASI KAÇAN ZANLI EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONRASI YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan C.A.A. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Hüseyin K. da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız

Galatasaray'a 55 milyon euroluk yıldız
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber

Günlerdir aranan kayıp öğretmenden acı haber
title