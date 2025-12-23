Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir oyun salonunda çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, Hasan Hüseyin K. (19) ile C.A.A. (23) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.A.A. bıçakla H.H.K.'yi ağır yaraladı.

OLAY SONRASI KAÇAN ZANLI EKİPLERİN ÇALIŞMASI SONRASI YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de H.H.K.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrası kaçan C.A.A. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalandı.

Hastanede tedavi altına alınan Hasan Hüseyin K. da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.