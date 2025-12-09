Aynı otoparktaki 5 otomobilin lastiğini kestiler

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar aynı otoparkta bulunan 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Polis olay sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Yuvam Sokak'ta bulunan 2 binanın ortak kullandığı otoparkta meydana gelen olayda, kimliği belirsiz şahıslar otoparkta park halindeki 5 otomobilin lastiğini bıçakla kesti. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otomobiller üzerinde inceleme yapıldı. Ekipler şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Otoparkın bulunduğu binanın yöneticisi A.N., olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "5 tane otomobilin lastiğini kesmişler. Şahıslar belli değil. Bizde polis çağırdık. Bu ilk değil daha öncede böyle bir olay yaşandı. Bizim malımızın hepsi aslında devletin. Devletin malına zarar vermekte ihanettir. Bunu yaparak ne amaçladılar, kime zarar vermek istediler. İnsanlar zor şekilde kazanıyor alıyorlar. Biri çıkıp geliyor zarar veriyor. Böyle bir şey olmaz" dedi. - KAYSERİ