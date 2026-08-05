Kayseri'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenişehir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, İ.B. yönetimindeki 46 BH 407 plakalı otomobil, Y.D. yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Y.D. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Y.D.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. İncelemelerin ardından motosiklet çekiciyle kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İ.B. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı