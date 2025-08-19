Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Köprü mevkiinde Atatürk İlkokulu karşısında meydana gelen kazada otomobil; karşıdan karşıya geçmekte olan kadına çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MEB, 81 ile genelge gönderdi! Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor

Zilsiz okul uygulamasına geçiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak

Araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.