Kayseri'de SUV araç yayaların arasına daldı: 5 yaralı

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolsüz giden elektrikli SUV aracın yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de kontrolden çıkan otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı'nda kontrolden çıkan 38 AT 935 plakalı elektrikli SUV araç, yolun karşısına geçen yayaların arasına daldı. Kazada bazı yayalar aracın altında kalırken bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aracın altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan araç ise, incelemelerin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
