Kayseri'de Otomobil ile Sepetli Motosiklet Çarpıştı: 4 Yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde otomobille çarpışan sepetli motosiklette bulunan 4 kişi yola savruldu. Can pazarının yaşandığı kazada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sami İpek Caddesi'nde E.U.'nun kullandığı 23 AAS 394 plakalı otomobil ile M.Z.'nin kullandığı sepetli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ters dönen motosiklette bulunan M.Z., A.Z., N.Z. ve H.Z. yola savruldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaptı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. İncelemelerin tamamlanmasıyla kazaya karışan araçlar yol üzerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ