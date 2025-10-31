Haberler

Kayseri'de Otomobil 5 Metrelik Kanala Uçtu

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle 5 metrelik bir kanala uçtu. Sürücü, itfaiyenin yardımıyla merdivenle kanaldan çıkarken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 metrelik kanala uçan otomobilin sürücüsü, kanaldan merdiveni tırmanarak çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda Ö.A. yönetimindeki 38 PU 651 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de Ö.A.'ya çıkması için merdiven uzattı. Merdivenden tırmanarak çıkan Ö.A. sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla tedbiren Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilin kanaldan çıkarılabilmesi için çalışmalar sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan bir vatandaş da sürücünün virajı alamadığını söyleyerek, "Otomobil takla atarak, kanala uçtu. Allah'tan şoförde hiçbir şey yok. Ambulansa da biz haber verdik" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
