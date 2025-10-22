Kayseri'de Otomatik Tüfekle Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde 2 kişi tarafından otomatik tüfekle saldırıya uğrayarak başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak'ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Eyüp. K.'ya (24) evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAYSERİ