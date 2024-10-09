Kayseri'de Otobüs Bekleyen Öğretmenlere Kamyon Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Kayseri'de otobüs bekleyen öğretmenleri alan hafif ticari otomobile kamyon çarptı. Kazada 1 öğretmen hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mahzemin İmam-Hatip Ortaokulu'nda görevli öğretmenler H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M. evlerine gitmek için otobüs durağına geçti. Bu sırada öğretmenleri gören mahalleli Y.K. isimli kişi, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla öğretmenleri aldı. Kocasinan ilçesine bağlı Mahzemin Mahallesi Kayseri-Ankara Karayolu'nda kavşaktan dönmek isteyen hafif ticari araca M.K. idaresindeki 38 HP 824 taş yüklü kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürüklenirken, kamyonda şarampolden arağı ters döndü. Kazada hafif ticari araçta bulunan öğretmenlerden H.K., Ö.Ç., C.Y.ve O.M.ve sürücü Y.K. ile kamyon sürücüsü M.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede okulda görevli fen bilgisi öğretmeni H.K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. İncelemelerin ardından otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ