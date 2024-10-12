Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Narko-Kom Operasyonu: 70 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Narko-Kom Operasyonu: 70 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen Narko-Kom operasyonunda 70 bin 600 dal makaron ve 106 kilo kaçak tütün ele geçirildi. 3 kişi hakkında kaçakçılık suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 17 ekiple düzenlenen Narko-Kom operasyonunda 70 bin 600 dal makaron ele geçirildi, 3 kişiye işlem yapıldı.

Yeşilhisar ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü olmak üzere 17 ekiple Narko-Kom Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 70 bin 600 dal makaron, 106 kilo kaçak tütün, 750 adet TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Denetimi yapılan 5 araca toplamda 42 bin 633 TL cezai işlem uygulanırken, N.K., M.E. ve E.Ç. hakkında 'kaçakçılık' suçundan gerekli adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Kaçakçılık Yeşilhisar Güvenlik Politika Makaron kayseri 3-sayfa Hukuk

IMF, Türkiye için yaptığı tahminde enflasyon ve işsizliğin düşeceğini vurguladı

IMF'den Türkiye için müjde gibi tahmin

 Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

2 öğrenciye 17 hoca

 Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı

Bu kez fena geliyor! Meteoroloji çok net uyardı
Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı

Domuz eti skandalına aldırmayıp destek olan birileri var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.