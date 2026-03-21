Haberler

Kayseri'de ev yangını: Engelli kadın hayatını kaybetti, annesi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan yangında engelli bir kadın hayatını kaybederken, annesi yaralandı. Yangın sonrası soruşturma başlatıldı.

İlçeye bağlı Gazi Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, evde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen 37 Melek Doğan ve ismi öğrenilemeyen annesi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan ve engelli olduğu öğrenilen Melek Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

