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Kayseri'de Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Kayseri'de Müstakil Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Kayseri'nin Develi ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen evin büyük bölümünde hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şıhlı Mahallesi'nde Ş.G.'ye ait müstakil evde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederken jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınırken, evin büyük bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye kayseri Develi

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