Kayseri'de Motosiklet Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, N.Ö. (19) idaresindeki 06 SS 1898 plakalı Audi marka otomobil ile B.Ö. (33) idaresindeki 38 AKT 738 plakalı motosiklet çapıştı. Kazada motosiklet sürücüsü kadın ağır yaralanırken, otomobil ise çarptığı motoru yaklaşık 200 metre sürükledikten sonra durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde B.Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza anı kamerada

B.Ö.'nün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza anı çevrede bulunan bir benzinliğin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ