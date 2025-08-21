Kayseri'de Motosiklet Kazasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 23 yaşındaki N.K. yaşamını yitirdi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan motosikletin kazası sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Kudret'in cenazesi morga kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde Güney Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada N.K. (23) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede N.K.'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. N.K.'nın cenazesi de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
