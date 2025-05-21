Kayseri'de Motosiklet Kazası: İki Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin servise çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletin servise çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, 38 ALY 884 plakalı motosiklet, önünde seyreden 38 P 1005 plakalı servise arkadan çarptı. Kazada motosikletin üzerinde bulunan 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Kullanılamaz hale gelen motosiklet de çekici ile kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa