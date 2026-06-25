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Baba-oğulun yaralandığı trafik kazası kamerada

Baba-oğulun yaralandığı trafik kazası kamerada
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, kimliğini çöpe atan baba ve oğlunun kontrol sırasında durduğu sırada bir motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Aile, sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde baba ve oğlunun motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, aileleri de sürücünün cezalandırılmasını istiyor.

Altınoluk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı üzerinde 10 Haziran'da meydana gelen kazada, kimliğini yanlışlıkla çöpe atan Ahmet Sabahattin Temizer ve babası Vedat Temizer çöp konteynerini kontrol etmek amacıyla araçlarıyla yol kenarında durdu. Kontrol sırasında A.E. (35) idaresindeki 38 ANY 886 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildikten sonra sürüklenerek baba ve oğula çarptı. Kazada baba ve oğul yaralanırken haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kardeşi ve babasının yaralandığı olayın ardından çevredeki güvenlik kamerasına ulaşan Hasan Temizer de kamera kayıtları ile birlikte sürücü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kazaya ilişkin konuşan Temizer, babasının ve kardeşinin, yanlışlıkla çöpe atılan kimliği kontrol etmeye gittiklerini belirterek, "Çöp konteynerinin evimizin hemen 100 metre yakınındaki arabayı park ediyorlar. Çöpü kontrol ederken kaldırımda durdukları sırada çok süratli bir motosiklet sürücüsü; kaldırımda motosikletinden ayrılmış, öncesinden düşmüş, motosiklet kendi başına yekpare gelerek kardeşime ve babama feci şekilde çarpmış. Ben kendi çabalarımla bazı evlerden kameraları tespit ettim. Çarpma anını ve yokuştan aşağı iniş yaklaşık 600 metrelik hattını motosikletin tespit ettik" dedi.

Motosikletin yanında demirler olduğunu belirten Temizer, "Bunlar yasal olmayan koruma demirleri. Motordaki sürücü yabancı uyruklu bir şahıs. Sürücü kursu hocası olduğunu biliyoruz. Bir sürücü kursu hocasının böyle bir süratle neredeyse cinayete teşebbüs, taksirle adam öldürme seviyesinde bir işe kalkıştığını görüyoruz. Babam doktor. Babamın her iki bacağı da beline kadar alçıda, şu an protezler takıldı, platinler takıldı. Belki uzunca bir süre yürüyemeyecek. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşmasını istiyoruz. Kardeşim de üniversite sınavına girecekti, o da bu olaydan çok kötü etkilendi. Bütün suçluların en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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