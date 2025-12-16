Atık maddeler alev aldı, fabrikaya sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın hangara sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, OSB 34. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde bulunan atık maddeler henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangın fabrikanın hangarına da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ