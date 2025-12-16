Haberler

Atık maddeler alev aldı, fabrikaya sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü

Güncelleme:
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, hangara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir mobilya fabrikasının bahçesinde çıkan yangın hangara sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, OSB 34. Cadde üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının bahçesinde bulunan atık maddeler henüz bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Yangın fabrikanın hangarına da sıçrarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
