Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün yan yattığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Y.C.B. idaresindeki 38 ALE 935 plakalı BMW marka otomobil ile T.A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yatarken, toplam 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ