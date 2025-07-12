Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Kayseri'de Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan minibüs yan yattı ve toplamda 9 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobille çarpışan minibüsün yan yattığı kazada 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada Y.C.B. idaresindeki 38 ALE 935 plakalı BMW marka otomobil ile T.A. idaresindeki 38 AJZ 741 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile minibüs yan yatarken, toplam 9 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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