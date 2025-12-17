Haberler

Kayseri'deki cinayetin sebebi koyun otlatma meselesiymiş

Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın nedeninin koyun otlatma meselesi olduğu öğrenildi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre koyun otlatma meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekiplerin, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürerken, olay esnasında S.Y.'nin yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin sebebi koyun otlatma meselesi çıktı

Öte yandan, Ethem T.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayında diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, iddiaya göre cinayetin işlendiği kavganın sebebinin koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
