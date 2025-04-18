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72 yaşındaki adamın ölümüne neden olan köpekler sahipli çıktı

72 yaşındaki adamın ölümüne neden olan köpekler sahipli çıktı
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Kayseri'nin Sarız ilçesinde, köpeklerinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Ö. hayatını kaybetti. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde saldırdıkları 72 yaşındaki adamın hayatını kaybetmesine neden olan köpekler sahipli çıkarken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Sarız ilçesine bağlı Gümüşali köyünde iddiaya göre Mustafa Ö.'nün (72) köpeklerine başka köpekler saldırdı. Mustafa Ö., kendi köpeklerine saldıran köpekleri uzaklaştırmak isterken boş arazide saldırıya uğradı. Köpekleri mahalle sakinleri traktörlerle güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede yaşlı adama saldıran köpeklerin çoban köpekleri olduğu belirlendi. Köpeklerin sahibi olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alınırken, şahısların denetimli olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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