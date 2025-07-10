Kayseri'de Köpek Dövüştüren İki Çocuk Yakalandı

Kayseri'de Köpek Dövüştüren İki Çocuk Yakalandı
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Kayseri'de, köpek dövüştürdüğü tespit edilen 20 yaşındaki L.C.K. ve 14 yaşındaki C.T.U. yakalandı. Emniyet yetkilileri, hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadeleye devam edeceğini duyurdu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; köpek dövüştürdüğü tespit edilen 2 çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye esnasında tespiti yapılan 'Köpek dövüşü yaptırıldığı ve köpeklere zarar verildiği' konusu ile ilgili olarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; olayı gerçekleştiren L.C.K. (20) ve C.T.U. (14) ekiplerce yakalandı. L.C.K. ve C.T.U. hakkında gerekli adli işlemler başlatılırken; C.T.U.'nun ailesi hakkında da 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Doğa, çevre ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek için sürdürdüğümüz mücadele kararlılıkla devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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