Otomobil refüjdeki ağaca çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Altınoluk Mahallesi Seher Bulvarı üzerinde, 38 GN 898 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak ağaca çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan sürücüyü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

