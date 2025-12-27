Bir gün önce oto sanayiye bırakılan kazalı otomobil alev aldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan oto sanayi sitesindeki bir dükkana kazalı olarak bırakılan otomobil alev aldı. Saniyeler içinde büyüyen yangında 2 otomobil küle dönerken, yangın güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi 6138. Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında meydana gelen olayda, bir gün önce kazalı olarak dükkan önüne bırakılan otomobil kendiliğinde alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın dükkanın önünde bulunan bir başka araca da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, 2 otomobilde küle döndü. Yapılan incelemelerin ardından 2 otomobilde bulundukları yerden kaldırıldı.

Yangın anı kamerada

Öte yandan, 1 gün önce oto tamircisinin önüne bırakılan ve birden bire alev alan otomobilde başlayan yangın güvenlik kameralarına yansıdı. 2 otomobilin küle döndüğü yangın saniye saniye kaydedildi.

Yangının meydana geldiği oto tamir dükkanının sahibi Tolga Uygun, evde istirahatte oldukları sırada olayın yaşandığını söyleyerek, "Polis ekipleri arayarak, dükkanın önündeki araçlarda yangın çıktığını söylediler. Biz de geldik. İki aracımızın yandığını gördük. Yangının başladığı araç kazalıydı. Şasesinden dolayı yangının başladığını düşünüyoruz. Daha sonra onun yanında bulunan benim aracıma sıçramış. Şu anda 2 otomobil de kullanılamaz halde" dedi. - KAYSERİ