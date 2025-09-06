Haberler

Kayseri'de Kaza Yapan Sürücü Yüzünü Yıkamaya Gitti

Kayseri'de Kaza Yapan Sürücü Yüzünü Yıkamaya Gitti
Kocasinan ilçesinde otomobiliyle kaza yapan sürücü, olay yerinden ayrılıp yüzünü yıkamaya gitmesiyle dikkat çekti. Alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ara sokakta kaza yapan sürücü yan yatan otomobilden tek başına çıkıp, iddiaya göre yüzünü yıkamaya gitti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi Çalışır Sokak'ta seyreden T.M. yönetimindeki 38 GN 785 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine gelen ekipler otomobil başında kimseyi görmezken, T.M. bir süre sonra olay yerine geldi. İddiaya göre otomobilden çıkıp, yüzünü yıkamaya gittiğini söyleyen T.M. kazadan yara almadı. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde T.M.'nin 0.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine el konularak, gerekli cezai işlem uygulanırken, otomobil çekici ile kaldırıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
