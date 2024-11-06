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Kayseri'de Kayıp Yaşlı Kadın 100 Kişilik Ekip Tarafından Bulundu

Kayseri'de Kayıp Yaşlı Kadın 100 Kişilik Ekip Tarafından Bulundu
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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaybolan E.Y., yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından sağ olarak bulundu. 100 kişilik ekip, kadını evinden 10 kilometre uzaklıkta bir arazide buldu.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde kaybolan yaşlı bir kadın, 100 kişilik ekip tarafından yapılan aramalarda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçede yaşayan E.Y.'den haber alamayan yakınları, saat 18.00 sıralarında ekiplere kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından jandarma, polis, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği, Anda Arama Kurtarma Derneği, Yesevi Hareketi ve diğer STK' lardan oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip, E.Y.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerce yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından E.Y., evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan boş arazide sağ olarak bulundu. E.Y., kontrol için sağlık ekiplerine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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