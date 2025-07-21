Kayseri'de Kaybolan Şahsın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Kayseri'de 28 gün önce kaybolan şahsın Erciyes'te cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 24 Haziran'da kayıp ihbarında bulunulan M.D. (47) için ekipler arama çalışması başlattı. Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 gün süren aramaların ardından talihsiz adamın cansız bedenine Erciyes'te ulaşıldı.

M.D.'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. - KAYSERİ