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Kayseri'de Kaybolan Koyun ve Kuzular JAK Ekipleri Tarafından Bulundu

Kayseri'de Kaybolan Koyun ve Kuzular JAK Ekipleri Tarafından Bulundu
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Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaybolan 3 koyun ve 5 kuzu, Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin başarılı çalışmaları sonucu bulundu ve sahibine teslim edildi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaybolan 3 koyun ve 5 kuzu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı, Hamurcu Mahallesi Bedir Bağları'nda ikamet eden A.U. hayvanlarını otlattığı esnada 3 koyun ve 5 kuzusunu kaybetti. İhbar üzerine JAK ekipleri hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; küçükbaş hayvanlar sağ olarak bulundu.

JAK ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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