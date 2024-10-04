Kayseri'de Kaybolan Koyun ve Kuzular JAK Ekipleri Tarafından Bulundu

Kayseri'nin İncesu ilçesinde kaybolan 3 koyun ve 5 kuzu, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı, Hamurcu Mahallesi Bedir Bağları'nda ikamet eden A.U. hayvanlarını otlattığı esnada 3 koyun ve 5 kuzusunu kaybetti. İhbar üzerine JAK ekipleri hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; küçükbaş hayvanlar sağ olarak bulundu.

JAK ekipleri tarafından bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi. - KAYSERİ