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Kayseri'de kaybolan down sendromlu birey 4 saatlik çalışmayla bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki down sendromlu V.K., AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu sağlıklı şekilde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kaybolan 45 yaşındaki down sendromlu birey, ekiplerin 4 saat süren çalışmaları sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Hasancı Mahallesi civarında down sendromlu V.K. (45) kayboldu. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan 4 saatlik çalışmanın ardından V.K. bulundu. V.K., sağlık bir şekilde ailesine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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