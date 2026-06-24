Haberler

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan kesinleşmiş hapisle aranan 3 şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, haklarında 'kasten öldürme' suçundan 8 yıl 1 ay ile 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında 'kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay ile 12 yıl arasından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.İ. (22) ve yine aynı suçtan 8 yıl 1 ay 15'er gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.İ. (66) ve M.İ. (62) yakalandı. İşlemleri tamamlanan B.İ., K.İ. ve M.İ. cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak

Trump Ankara'ya gelmeden, ABD satışı yapacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
TBMM’den Bakanlığa yürüyerek geçen İçişleri Bakanı Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi

Kırmızı ışıkta yan yana bekledikleri ismin kimliği şaşırttı
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor

Yakıştı mı Hakan?

Kılıçdaroğlu'ndan Silivri'deki Ekrem İmamoğlu'nu küplere bindirecek sözler

Silivri'deki İmamoğlu'na duvarları yumruklatacak sözler

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu