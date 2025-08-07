Kayseri'de Kasten Öldürme Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O. adlı şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.O.'nun (25) saklandığı adresi belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. O.O., saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
